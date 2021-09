Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Murrhardt: Unfall beim Einfahren auf Straße

Kurz nach 18:00 Uhr am Donnerstag kam es auf Höhe des Bahnhofs Fornsbach auf der L1066 zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten und etwa 10.000 Euro Sachschaden. Ein 33 Jahre alter Mercedes-Fahrer missachtete offenbar beim Ausfahren aus dem Parkplatz des Bahnhofs Fornsbach auf die L1066 die Vorfahrt einer 51-jährigen Ford-Fahrerin, welche auf der L1066 in Fahrtrichtung Murrhardt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Ford-Fahrerin verlor dadurch kurzzeitig die Kontrolle über ihren PKW, so dass sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Backnang: Auto vs. Motorrad

Gegen 20:20 Uhr befuhr ein 56-jähriger Honda-Fahrer die Sulzbacher Straße in Richtung Talstraße. Als er nach links in die Gartenstraße abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden 29-Jährigen auf einem Suzuki-Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei stürzte der Motorradfahrer und wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

