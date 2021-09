Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Radfahrer fährt Polizistin an, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Radfahrer fährt Polizistin an

Am Mittwochabend gegen 17 Uhr soll ein 59-jähriger Mann im Bereich der Hofäckerstraße von einem Radfahrer bedroht worden sein. Anschließend fuhr der Radfahrer weiter. Der 59-Jährige verständigte in der Folge die Polizei. Diese konnte den Radfahrer wenig später im Bereich einer Halle in der Bildstraße bei einer dortigen Sitzbank feststellen. Beim Erkennen der Polizei stieg der 25-jährige Mann auf sein Fahrrad und fuhr auf eine eingesetzte Polizeibeamtin zu. Ohne abzubremsen, fuhr der 25-Jährige in die Beamtin, wodurch beide zu Fall kamen. Hierbei verletzte sich die Polizeibeamtin leicht. Der 25-Jährige konnte in der Folge festgenommen werden. Er muss nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

Gaildorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise

Frankenhardt: Auf Leichtkraftrad aufgefahren

Eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin war am Mittwochabend gegen 19:50 Uhr auf der L1066 von Gründelhardt in Richtung Onolzheim unterwegs. Dabei erkannte sie zu spät, dass ein 67-jähriger Fahrer eines dreirädrigen Leichtkraftrades vor ihr fuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wodurch der 67-Jährige schwer verletzt wurde. Die 31-Jährige verletzte sich ebenfalls leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

