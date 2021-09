POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung zu vermisstem 8-jährigen Mädchen

Polizeipräsidium Aalen

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung zu vermisstem 8-jährigen Mädchen

Die seit Januar 2021 per Vermisstenfahndung gesuchte, heute 8-jährige Tara R. konnte am Mittwoch wohlbehalten aufgefunden werden. Durch einen Hinweis ergab sich für die Polizei der Verdacht, dass sich das Mädchen zusammen mit ihrer 48-jährigen Mutter in Kroatien aufhalten soll. Dort konnte die örtliche Polizei die beiden in einer Wohnung feststellen. Das Kind wird nun bis zu seiner Rückführung nach Deutschland durch die lokalen Behörden versorgt. Die 48-jährige Frau wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen.

