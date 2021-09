Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: E-Scooter weggenommen - Sachbeschädigung - Rußrückstände sorgten für Rauchentwicklung - Tätlichkeiten in der Gmünder Innenstadt - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 50 Jahre alter Fahrradfahrer am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr zu, als er am Bahnübergang in der Deutschordenstraße wegen eines Fahrfehlers zu Boden stürzte. An seinem Pedelec entstand kein Sachschaden.

Westhausen: Von der Fahrbahn abgekommen - 15.000 Euro Sachschaden

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend entstand. Kurz vor 21 Uhr verlor ein 18-Jähriger auf der Kreisstraße 3319 zwischen Westhausen und Dalkingen die Kontrolle über seinen VW, wodurch der Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier überschlug sich das Fahrzeug und kam rund 10 Meter weiter neben der Fahrbahn auf der Grünfläche zum Stehen. Der Fahranfänger konnte seinen Pkw selbständig verlassen und die Rettungskräfte alarmieren. Augenscheinlich erlitt der 18-Jährige lediglich leichte Verletzungen; vorsorglich wurde er jedoch in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden; der Pkw musste mit einem Kran geborgen werden.

Essingen: Fahrzeuge streiften sich

Lediglich geringer Sachschaden entstand am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr, als sich im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße 3283 zwischen Hohenroden und Essingen zwei Fahrzeuge streiften. Die beiden 46 und 38 Jahre alten Fahrer blieben unverletzt.

Aalen-Fachsenfeld: E-Scooter weggenommen

Gegen 19 Uhr am Dienstagabend hielt sich ein 10-Jähriger im Bereich des Steinbachstadions in der Waiblinger Straße auf. Angaben des Jungen zufolge wendete ein vorbeifahrender Pkw und hielt neben ihm an. Der Fahrer stieg aus und riss dem Kind seinen E-Scooter aus der Hand, packte diesen in seinen Kofferraum, beleidigte den 10-Jährigen und fuhr anschließend in Richtung Fachsenfeld Mitte davon. Der 10-Jährige beschrieb den Mann als ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß, schwarzbraune Haare mit kurzem Pony und Bartstoppeln. Der Unbekannte trug eine graublaue Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Der Junge, der bei dem Angriff des Mannes zu Boden stürzte, zog sich eine Verletzung am Rücken zu. Hinweise auf den Unbekannten nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/96660 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Sachbeschädigung

Unbekannte warfen zwischen Freitagnachmittag 16 Uhr und Montagmorgen 6.45 Uhr einen Stein gegen die Fensterscheibe eines Bürogebäudes in der Stiewingstraße, wobei eine Scheibe beschädigt wurde und ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Hinweise bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960.

Aalen: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochnachmittag kurz vor 15 Uhr ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Mit seinem VW Golf fuhr ein 19-Jähriger auf der B 29 im Rombachtunnel auf den vorausfahrenden Mercedes-Benz eines 20-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde dieses Fahrzeug im weiteren Verlauf auf einen weiteren Pkw aufgeschoben.

Stödtlen: Brandalarm ausgelöst

Mit insgesamt 35 Einsatzkräften rückten die Freiwilligen Feuerwehren Stödtlen und Tannhausen am Mittwochmorgen kurz vor 4 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in den Braunbachweg aus. Vor Ort stellte sich aber rasch heraus, dass eine ältere Dame Wasser aufgesetzt hatte. Als dieses zu heiß wurde, löste der Alarm aus.

Schwäbisch Gmünd: Rußrückstände sorgten für Rauchentwicklung

Am Montagabend gegen 20.15 Uhr meldete ein 34-Jähriger der Polizei eine Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl eines Gebäudes in der Lindenfirststraße. Unverzüglich fuhren Polizei, Rettungswagen und die Freiwilligen Feuerwehren Lindach, Wetzgau und Schwäbisch Gmünd mit insgesamt 41 Einsatzkräften die Örtlichkeit an. Hier wurde festgestellt, dass in dem Haus erstmalig Öfen entzündet wurden, wobei es zu einer starken Rauchentwicklung kam.

Schwäbisch Gmünd: Tätlichkeiten in der Gmünder Innenstadt

Kurz nach 19 Uhr kam es am Mittwochabend im Bereich Türlensteg zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen vier bislang Unbekannten und einem 37 und 35 Jahre alten Pärchen. Den Tätlichkeiten war wohl ein verbaler Streit vorausgegangen, in dessen Folge die 35-Jährige einen Schlag ins Gesicht erhielt und die vier Angreifer den 37-Jährigen angingen. Vor Eintreffen der Polizei flüchteten die vier Männer und konnten auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Das Pärchen, das merklich alkoholisiert war, lehnte ärztliche Hilfe ab und verweigerten auch die polizeilichen Maßnahmen. Von den Angreifern ist lediglich bekannt, dass allesamt zwischen 18 und 25 Jahre alt und ca. 170 bis 180 cm groß sind. Einer der Männer war mit einem weißen Kapuzenpullover bekleidet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Auffahrunfall

Verkehrsbedingt musste eine 37-Jährige ihren VW am Mittwochnachmittag gegen 17.40 Uhr auf der Täferroter Straße anhalten. Eine Gleichaltrige bemerkte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Hyundai auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Stauferstraße missachtete ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr die Vorfahrt eines 31 Jahre alten Suzuki-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Schechingen: Müll angezündet

Mit acht Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Schechingen am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr zu einem Feldweg zwischen Schechingen und Leinweiler aus, nachdem dort von bislang Unbekannten illegal abgelegter Müll angezündet wurde. Bei dem Müll handelte es sich um Plastik, Hausrat und Hasenfelle. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Leinzell, Tel.: 07175/9680.

Lorch: Sachbeschädigung

Auf rund 500 Euro beziffert sich der Sachschaden, den Unbekannte am Mittwochmittag zwischen 11.15 und 12.15 Uhr verursachten, als sie mit einem roten wasserfesten Stift die Wände der Bahnunterführung in der Friedrichstraße beschmierten. Hinweise bitte an den Polizeiposten Lorch, Tel.: 07172/7315.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell