Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.09.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckargerach: VW-Transporter beim Ausparken beschädigt.

Am Freitag, den 10.09.2021, im Zeitraum von 09.10 Uhr und 09.40 Uhr wurde auf einem privaten Parkplatz in der Hauptstraße in Neckargerach ein silberfarbener VW-Transporter am Kotflügel hinten links beschädigt. Neben diesem Parkplatz befinden sich weitere Privatparkplätze. Ein rechts neben dem VW-Transporter widerrechtlich parkender grüner Dacia Geländewagen mit Mosbacher Kennzeichen beschädigte beim rückwärts Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Transporter. Ein Zeuge berichtete, dass sich ein Hund im "jägergrünen" SUV befand. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mosbach, unter der Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

