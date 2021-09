Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.09.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Kanister illegal abgestellt.

Am Donnerstag, gegen 18.00 Uhr, wurden mehrere Frostschutzmittelkanister mit einem unbekannten Benzingemisch als Inhalt, auf dem Ausweichparkplatz der L 518 zwischen Walldürn und Altheim, beim Abzweig Hettingen, aufgefunden. Einer der Kanister war beschädigt, so dass eine geringere Menge dieser Flüssigkeit ausgelaufen war. Insgesamt mussten ca. 70 Liter Flüssigkeit behördlich entsorgt werden. Die Ermittlungen zu diesem Umweltdelikt dauern an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen, unter der Telefonnummer 06281 9040, entgegen.

