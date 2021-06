Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Gemeinschädliche Sachbeschädigung in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Sonntagmorgen, 6. Juni 2021, wurde gegen 8:15 Uhr festgestellt, dass bislang unbekannte Täter an der Unionspier in Nordenham die Abdeckung der Halterung eines Rettungsringes abgerissen und zusammen mit dem Rettungsring in die Weser geworfen haben.

Ein Notfall wurde nicht berichtet, sodass von einer Sachbeschädigung ausgegangen werden muss.

Der Gesamtschaden wurde auf etwa 100 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/9981-0, zu melden.

