Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Körperverletzung im Stadtgebiet +++ Eine Person leicht verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 6. Juni 2021, wurde ein Radfahrer gegen 22:00 Uhr in der Mühlenstraße, zwischen den Einmündungen Gerhart-Hauptmann-Straße und Wittekindstraße, in Delmenhorst leicht verletzt.

Ein 19-jähriger Fahrradfahrer aus Delmenhorst befuhr die Mühlenstraße stadteinwärts als sich ein Pkw von hinten näherte, eine männliche Person ausstieg und den Fahrradfahrer schlug und trat.

Anschließend stieg der Mann wieder in seinen dunklen Kleinwagen ein und flüchtete von dem Tatort.

Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- Circa 35 bis 40 Jahre alt

- Etwa 180 Zentimeter groß

- Grau/braune Haare, zu einem Zopf zusammengebunden

- Langer Vollbart

- Graues T-Shirt und eine lange braune Hose

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Täter und/oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst, unter der Telefonnummer 04221/1559-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell