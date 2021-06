Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sachbeschädigung eines Warthauses einer Bushaltestelle +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Sonntag, 6. Juni 2021, 00:00 Uhr bis 11 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Wartehaus einer Bushaltestelle in der Adelheider Straße in Delmenhorst.

Dieses befindet sich zwischen den Anschlussstellen der Autobahn 28 und der Elbinger Straße in Richtung stadteinwärts auf der rechten Seite.

Der Täter beschädigte eine seitliche Glasscheibe auf unbekannte Art und Weise, sodass diese zersplitterte.

Der Gesamtschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst, unter der Telefonnummer 04221/1559-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell