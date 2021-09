Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.09.2021

Weiterer Schlag gegen Einbrecherbande

Die bei der Kriminalpolizei Heilbronn eingerichtete Ermittlungsgruppe "Container" führt seit Mai 2021 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn umfangreiche verdeckte und offene Ermittlungsmaßnahmen gegen eine von Rumänien aus agierende Tätergruppe, die sich auf die Begehung von Einbruchsdiebstählen in Großbaustellen spezialisiert hat - es wurde bereits berichtet. Bislang konnten der Gruppierung 23 Einzeltaten mit einem Gesamtschaden von rund 223.000 Euro nachgewiesen werden. Die Ermittlungen führten jetzt zu einem weiteren Hintermann in Rumänien und einem tatverdächtigen Hehler in Neckarsulm. In Zusammenarbeit mit rumänischen Justizbehörden konnten am 01.09.2021 von den örtlich zuständigen rumänischen Kriminalpolizeidienststellen und Sondereinsatz-Kräften mit Unterstützung von Kräften der Kriminalpolizei Heilbronn und des MEK Göppingen vier Durchsuchungsbeschlüsse im rumänischen Grenzgebiet zu Ungarn und der Ukraine vollzogen werden. Hierbei konnte weiteres mögliches Diebesgut sichergestellt werden. Gegen den Hintermann wurde ein Europäischer Haftbefehl erwirkt. Zeitgleich dazu wurden die Wohn- und Lagerräume eines 31-jährigen Manns in Neckarsulm durchsucht, der im Verdacht steht, ebenfalls Mitglied der Bande zu sein. Auch hierbei konnte aus verschiedenen Einbrüchen stammendes Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Der tatverdächtige Mann wurde festgenommen und ein gegen ihn bestehender Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Anschließend konnten noch zwei weitere Männer als vermeintliche Ankäufer von Diebesgut identifiziert werden. Es handelt sich hierbei um einen 36-jährigen und einen 54-jähringen Mann aus Heilbronn. Durchsuchungsmaßnahmen bei diesen am 08.09.2021 führten ebenfalls zum Auffinden von verschiedenen Werkzeugen und Baumaschinen.

