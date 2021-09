Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.09.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Möckmühl: Weinfass gegen Glastür geworfen - Zeugen gesucht

Randalierer beschädigten in der Nacht auf Donnerstag eine Glastür einer Gärtnerei in Möckmühl. In der Dommenecker Straße warfen die Unbekannten zwischen 19.30 Uhr und 8.15 Uhr ein Weinfass gegen die Schiebetür, wodurch das Glas zersprang. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den Tätern machen können, sich an den Polizeiposten Möckmühl, Telefon 06298 92000, zu wenden.

Weinsberg: Entgegenkommendes Fahrzeug übersehen

Am Donnerstagabend kollidierten zwei Pkw im Bereich der Querspange der Bundesstraße 39A zur Autobahn 81. Gegen 20.30 Uhr befuhr eine 61-Jährige mit ihrem Mercedes die Bundesstraße 39A in Richtung der Autobahnanschlussstelle Weinsberg/Ellhofen. An der Abzweigung zur Querspange der Bundesstraße 39A bog die Frau mit ihrem Wagen nach links ab. Hierbei übersah sie vermutlich den entgegenkommenden Toyota Yaris eines 45-Jährigen. Die beiden Wagen prallten im Einmündungsbereich zusammen, wodurch mindestens 10.000 Euro Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bad Friedrichshall: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen einer Unfallflucht in Bad Friedrichshall. Ein Mann beschädigte am Mittwoch mit einem weißen kleineren Pkw ein Auto im Bereich der Ecke Friedrichshaller Straße / Lerchenstraße. Zwischen 10.45 Uhr und 11 Uhr prallte sein Pkw beim Abbiegen mit dem VW Polo einer 50-Jährigen zusammen. Nach dem Unfall öffnete der Fahrer seine Fensterscheibe, entschuldigte sich und fuhr weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- Circa 25 Jahre alt - schmales Gesicht und schmale Statur - kurze dunkelbraune Haare - große Augen und trug eine Brille - bekleidet mit einem hellen T-Shirt

Zudem saß auf der Beifahrerseite des Wagens eine Frau. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Heilbronn: Betrunken gegen eine Sitzbank gefahren

Ein betrunkener Rollerfahrer prallte am frühen Freitagmorgen gegen eine Sitzbank in Heilbronn. Der 23-Jährige war gegen 4.30 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in der Gymnasiumstraße unterwegs. Hierbei fuhr er mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Sitzmöglichkeit auf dem Uhlandplatz. Beim Aufprall wurde der Roller im Frontbereich komplett und die Bank teilweise zerstört. Nach dem Unfall rannte der Mann davon und ließ den kaputten Roller, seinen Helm und Badeschlappen zurück. Im Rahmen der Fahndung wurde der Flüchtende angetroffen. Es stellte sich heraus, dass der Mann deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest zeigte 1,6 Promille an. Daraufhin ging es für den Fahrer in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss nun mit einer Strafanzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Heilbronn: Auffahrunfall

Ein Lkw fuhr am Donnerstagnachmittag auf ein Auto auf, wodurch eine Person verletzt wurde und hoher Sachschaden entstand. Ein 26-Jähriger befuhr mit seinem Lkw gegen 14 Uhr die Weinsberger Straße in Richtung der Oststraße. Im Bereich der Kreuzung zur Gartenstraße übersah der Mann offenbar den verkehrsbedingt haltenden Mercedes einer 60-Jährigen und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die Mercedesfahrerin leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Mittwochnachmittag ein in Heilbronn geparktes Auto. Zwischen 14 Uhr und 17.30 Uhr streifte er oder sie beim Rangieren mit einem Fahrzeug in der Steinäckerstraße einen dort geparkten Audi Q7. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter, anstatt sich um den Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Eppingen: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Rund 15.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall bei Eppingen. Am Donnerstagvormittag, gegen 10.15 Uhr, fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Mitsubishi an der Einmündung Eppingen-Mitte der Bundesstraße 293 ab. An der Einmündung zur Landesstraße 1110 übersah er offenbar den bevorrechtigten BMW einer 38-Jährigen. Der Mitsubishi und der BMW prallten im Einmündungsbereich zusammen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden. Die beiden Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten.

Heilbronn: Mit über zwei Promille Roller gefahren

Ein 59-Jähriger war am Donnerstagabend mit über zwei Promille mit seinem Roller in Heilbronn unterwegs und verursachte einen Unfall. Gegen 17.30 Uhr war der Mann in der Ludwigsburger Straße unterwegs. Im Bereich der Unterführung "Sonnenbrunnen" verlor er die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und kam rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf stürzte er. Durch den Unfall wurde der 59-Jährige leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer deutlich betrunken war und keine Fahrerlaubnis besaß. Der Mann muss sich nun wegen dem Vorfall verantworten.

Nordheim: Skorpion eingereist

Zu einem kuriosen Einsatz rückten am Freitagvormittag Polizei und Feuerwehr in Nordheim aus. Passanten meldeten gegen 8.30 Uhr per Notruf einen Skorpion, der in der Hausener Straße umherlief und sich anschließend unter einem Fahrzeug versteckte. Das Tier aus dem Mittelmeerraum ist offenbar als blinder Passagier im Fahrzeug von Urlaubsrückkehrer nach Deutschland eingereist. Der Skorpion verendete und konnte von der Feuerwehr nur tot geborgen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell