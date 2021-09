Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.09.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Unfall vor Tunnel mit zwei Verletzten

Auf der Bundesstraße 292 ereignete sich am Donnerstagmittag bei Adelsheim vor dem Eckenbergtunnel ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei Verletzten. Ein Pkw-Lenker fuhr gegen 12 Uhr von der Autobahn kommend in Richtung Eckenbergtunnel und wollte vor dem Tunnel nach links abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den entgegenkommenden PKW und es kommt zum Zusammenstoß. Der Abbiegende wird nach hinten geschleudert und kollidiert mit einem dritten verkehrsbedingt stehenden PKW Peugeot. Die beiden Fahrer der ersten Kollision wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Der Fahrer des Peugeot wurde nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell