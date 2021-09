Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.09.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen-Götzingen: Dachstuhlbrand durch Photovoltaikanlage

Keine Verletzen gab es glücklicherweise am Donnerstagmorgen in Götzingen, als ein Dachstuhl vermutlich aufgrund eines technischen Defekts brannte. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei eilten gegen 10 Uhr in die Handgasse, da vermutlich eine integrierte Photovoltaikanlage den Brand eines Daches verursachte. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, sodass niemand verletzt wurde. Es entstand Sachschaden von mindestens 150.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell