Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Tonnenschwere Ladung rutscht vom Schwertransporter

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Tag fuhr ein 41-jähriger Berufskraftfahrer, um 08:50 Uhr, mit seinem Sattelzug auf der Borkener Straße in Richtung Bismarckstraße und bog an der Kreuzung zur Halterner Straße (Gemeindedreieck) nach links ab. Das Fahrzeug war mit einem 16 Tonnen schweren Betonfertigteil beladen, welches beim Abbiegevorgang ins Rutschen geriet. Mit einem gefährlichen Überhang nach rechts kam der Transport zum Stehen und drohte umzukippen. Das Bauteil konnte mit einem Autokran der Feuerwehr wieder ordnungsgemäß verladen werden. Zu einer Fremdschädigung bzw.-gefährdung kam es nicht. Fahrer und Verlader müssen mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Die Kreuzung war für etwa zwei Stunden teilweise gesperrt.

