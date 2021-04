Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Dachstuhlbrand - ein Mann schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Seikenkapelle hat es heute (10.30 Uhr) gebrannt. Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses fing aus bisher nicht geklärter Ursache Feuer. Ein 27-jähriger Mann aus Ahaus verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

