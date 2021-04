Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizei erwischt Graffiti-Sprayer auf frischer Tat

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer aus Castrop-Rauxel geschnappt. Beamte erwischten die Beiden gegen kurz nach Mitternacht an der Ecke Lönsstraße/Münsterplatz, als sie offensichtlich gerade dabei waren, etwas an die Wand des ehemaligen Bunkers zu sprühen. Als die beiden Tatverdächtigen die Polizisten bemerkten, versuchten sie zu flüchten, konnten aber in der Nähe gestoppt und dann zur Wache gebracht werden. Einer der Tatverdächtigen ist erst 12 Jahre alt, der andere ist 20. Bei Ermittlungen vor Ort konnten weitere frische Graffitis im Umfeld festgestellt werden - die Farbe war größtenteils noch feucht und die Luft roch nach Lack. Die Tatverdächtigen stehen im Verdacht, unter anderem am Zugang zur Tiefgarage des Einkaufszentrums, am Münsterplatz und auf der Obere Münsterstraße Wände und Fassaden besprüht zu haben. Beweismittel konnten sichergestellt werden - dazu gehörten auch Spraydosen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen liegt der Gesamtschaden der Sachbeschädigungen bei etwa 10.000 Euro. Der 12-Jährige wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben. Auch der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Unter anderem wird geprüft, ob die Tatverdächtigen für weitere Graffiti-Sprayereien in Castrop in Frage kommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell