Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Auffahrunfall - zwei leicht Verletzte

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Hertener Straße wurden am Montag, um 16:30 Uhr, zwei Beifahrer leicht verletzt. Ein 26-jähriger Essener fuhr mit seinem Transporter, hinter einem 22-jährigen Autofahrer aus Herten, auf der Hertener Straße in Richtung Westerholt. An der Kreuzung zur Bochumer Straße hielt der 22-Jährige sein Fahrzeug an. Dabei fuhr ihm der 26-Jährige von hinten auf. Bei dem Unfall verletzten sich die zwei Beifahrer (25, 50) des 22-Jährigen, ebenfalls aus Herten kommend, leicht. Der Sachschaden liegt bei ca. 650 Euro.

