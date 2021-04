Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann bei Unfall verletzt - Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Castroper Straße/August-Schmidt-Ring/Dordrechtring sind heute Vormittag zwei Autos zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 36-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen gegen 9.25 Uhr auf der Castroper Straße Richtung Süd unterwegs. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Autofahrer, der von der Castroßer Straße nach links in den Dortrechtring abbiegen wollte. Anschließend fuhr der unbekannte Autofahrer in Richtung Kurt-Schumacher-Allee davon. Zeugen konnten das Kennzeichen ablesen und der Polizei mitteilen. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern noch an. Der 36-jährige Recklinghäuser wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

