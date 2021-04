Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrer flüchtet nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Am Lamperfeld hat es heute Morgen, gegen 8 Uhr, eine Unfallflucht gegeben. Ein unbekannter Autofahrer bog aus einem Parkplatz in den fließenden Verkehr ein und touchierte dabei den blauen VW Golf einer Gelsenkirchenerin. Doch anstatt sich um den Schaden zu kümmern, suchte der unbekannte Autofahrer das Weite. Er war in einem silbernen PKW unterwegs und wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25 bis 35 Jahre alt. Der Sachschaden am Golf wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

