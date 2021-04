Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Streit unter Jugendlichen - zwei Unbekannte flüchtig

Recklinghausen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung im Skatepark wurden am Freitagabend, gegen 17.30 Uhr, drei Jugendliche (14,15,16) aus Gladbeck und ein 12-jähriges Kind aus Gelsenkirchen leicht verletzt. Ein bisher unbekannter, korpulenter Jugendlicher schlug einem 14-Jährigen Gladbecker ins Gesicht, versuchte einen weiteren 15-Jährigen zu schlagen und sprühte letztlich mit einer unbekannten, die Augen reizenden Flüssigkeit in Richtung aller vier Jugendlichen. Anschließend floh der Tatverdächtige mit einem anderen Unbekannten vom Tatort. Die Verletzten wurden von den Kräften einer Rettungswagenbesatzung vor Ort versorgt und anschließend an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: beide etwa 1,65m groß, jugendliches Alter, einer korpulent und mit einer schwarz/gelben Jacke bekleidet, der andere schlank und mit einer roten Winterjacke bekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

