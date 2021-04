Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruch

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Tag nahm die Polizei einen 55-jährigen Hertener nach einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl fest. Der Mann versuchte, gegen 10 Uhr, in ein Wohnhaus auf der Schulstraße einzubrechen. Nachbarn beobachteten den Mann und informierten die Polizei. Der Tatverdächtige konnte vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

