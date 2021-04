Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen:

Am Sonntagmorgen drangen unbekannte Täter, zwischen 05:15 Uhr und 05:40 Uhr, in ein Haus auf der Neckarstraße ein. Sie flüchteten unerkannt, nachdem sie beim Einstieg durch die Wohnungsinhaberin entdeckt wurden. Entwendet wurde nichts. Angaben zum möglichen Sachschaden liegen nicht vor.

Bottrop:

Unbekannte verschafften sich Zugang zum Bauhof auf der Hans-Böckler-Straße und drangen in ein Lager und einen Container ein. Sie stahlen Werkzeug und flüchteten unerkannt. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 15:30 Uhr, und Freitag, 06:30 Uhr.

Marl:

In die Räumlichkeiten einer Kirche brachen unbekannte Täter auf der Westfalenstraße ein. Sie entwendeten eine Werkzeugmaschine und Bargeld. Unerkannt entfernten sie sich vom Tatort in der Zeit von Donnerstag, 16:00 Uhr, bis Freitag, 07:30 Uhr. Der Sachschaden liegt bei ca. 200 Euro.

Dorsten:

Bisher unbekannte Täter entwendeten einen schwarzen Ford Kuga mit Recklinghäuser Kennzeichen von der Schachtstraße. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 17:30 Uhr, auf Freitag, 05:50 Uhr. Hinweise zu den Unbekannten liegen nicht vor.

Oer-Erkenschwick:

Unbekannte brachen am Samstagmorgen, in der Zeit von 6 Uhr bis 7 Uhr, in ein Wohnhaus an der Haardstraße ein. Sie entwendeten Dekorationsartikel, Zigaretten und Bargeld und flüchteten unerkannt vom Tatort.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell