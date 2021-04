Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Informationsaustausch auf höchster Ebene

Recklinghausen (ots)

Zu einem Informationsaustausch trafen sich Anfang April Waltrops Bürgermeister Marcel Mittelbach und Recklinghausens Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. Nach der Sicherheitskonferenz Mitte März war es bereits das zweite Treffen innerhalb von kurzer Zeit - diesmal im Rahmen eines "Vier-Augen-Gesprächs". Neben der Zusammenarbeit von Polizei und der Stadtverwaltung zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger ging es bei dem Austausch auch um die allgemeine Sicherheitslage und die Kriminalitätsentwicklung in Waltrop.

Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen: "Die durchweg positiven Entwicklungen in vielen Kriminalitätsbereichen sind eine gute Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger in Waltrop. Neben der objektiven Kriminalitätsentwicklung ist aber auch das Sicherheitsempfinden der Menschen ein wichtiger Gradmesser für die Arbeit der Polizei. Der Präsenz im Stadtgebiet kommt hier eine besondere Bedeutung zu."

Für Bürgermeister Mittelbach war auch die Verkehrssituation in der Stadt ein thematischer Schwerpunkt bei dem Treffen. "Ich schätze in Waltrop besonders die gute Zusammenarbeit zwischen Polizei und Ordnungsbehörde", sagt Mittelbach. "Sichtbar ist das ganz besonders dort, wo es um zu schnelles Fahren geht."

Neben den standardmäßigen flächendeckenden Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen hat es in Waltrop auf Grund von Bürgerhinweisen auch gezielte polizeiliche Maßnahmen an bestimmten Straßen gegeben. Auch zukünftig wird die Polizei diese Straßenzüge in die Maßnahmen einbeziehen.

