Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall - Zeugen gesucht (13.07.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Zur Klärung eines Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen, die am Montag gegen 15 Uhr an der Einmündung Carl-Friedrich-Benz-Straße / Schwenninger Straße einen Unfall zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin beobachtet haben. Ein 33-jähriger Fiat-Fahrer befuhr die Carl-Friedrich-Benz-Straße in stadtauswärtiger Richtung. An der Einmündung zur Schwenninger Straße bog er nach rechts ab und kollidierte mit einer 58-jährigen Radfahrerin. Aufgrund der unterschiedlichen Schilderungen zum Unfallhergang bittet die Polizei nun Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Bad Dürrheim, Tel. 07726/93948-0, zu melden.

