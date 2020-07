Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autoreifen aufgeschlitzt (13.07.2020)

Schonach im Schwarzwald (ots)

Ein unbekannter Täter schlitze am Montag in der Zeit von 14 Uhr bis 19 Uhr in der Hauptstraße auf Höhe Hausnummer 6 den hinteren linken Reifen eines Fahrzeugs auf. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724/9495-0, zu melden.

