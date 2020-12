Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Radfahrer bei Unfall verletzt (14.12.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person hat sich heute gegen 7.30 Uhr auf der Alleenstraße ereignet. Eine 56-jährige VW Polo-Fahrerin bog von der Allenstraße nach links in die Gustav-Schwab-Straße ab und übersah einen 15-jährigen Radfahrer, der ihr ohne Licht entgegenkam. Der Jugendliche, der keinen Fahrrradhelm trug, prallte gegen das Auto und stürzte auf die Straße. Hierdurch zog er sich schwere Verletzungen zu und musste von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An seinem Rad und am Auto der Unfallverursacherin entstand kein Sachschaden.

