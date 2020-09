Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Automatenaufbruch - Fleisch und Geld entwendet

Gronau (ots)

Die Kunden konnten in Gronau an der Oststraße Grillgut auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten erwerben. Diebe haben nun dafür gesorgt, dass dieser Service an dieser Stelle bis auf weiteres nicht mehr zur Verfügung steht. Die Täter hatten es auf Fleisch und Bargeld abgesehen. Sie brachen einen Fleischwarenautomaten auf und entnahmen die Fleischwaren und Bargeld. In keinem Verhältnis steht der Wert des Diebesgutes zu dem entstandenen Sachschaden. Dieser wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 19.30 Uhr, bis Freitag, 04.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

