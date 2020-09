Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Pedelecs gestohlen

Raesfeld (ots)

Zwei Elektrofahrräder haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Raesfeld entwendet. Die beiden anthrazitfarbenen Pedelecs vom Typ Kalkhoff Jubilee hatten verschlossen in einer Garage gestanden. Die Tat spielte sich auf einem Grundstück an der Straße Ant Stäppken ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

