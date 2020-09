Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin erfasst

Bocholt (ots)

Eine Radfahrerin ist am Freitag in Bocholt-Stenern bei einem Unfall verletzt worden. Ein 54-Jähriger befuhr gegen 07.15 Uhr den Louis-Pasteur-Ring. Als der Bocholter nach rechts in den Barloer Weg einbiegen wollte, erfasste er mit seinem Wagen eine 13-jährige Radfahrerin. Die Bocholterin hatte den Radweg am bevorrechtigten Barloer Weg befahren. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche in ein Krankenhaus.

