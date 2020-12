Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrugsmasche durch angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft (12.12.2020)

FurtwangenFurtwangen (ots)

Einen Betrugsversuch vereitelt hat ein 71-Jähriger aus Furtwangen am Samstag, gegen 9 Uhr. Ein Englisch sprechender Mann rief ihn an und gab sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus, der am PC des Angerufenen ein Problem beseitigen müsse. Dem Anrufer gelang es jedoch nicht, sein vermeintliches Opfer weiter in das Gespräch zu verwicklen, da der Senior einfach auflegte. Dadurch kam es zu keinem Vermögensschaden.

Tipps und Hinweise zur Verhinderung von Betrugsdelikten durch falsche Mitarbeiter von Microsoft veröffentlicht die Polizei im Internet im Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter der Fundstelle https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ Dass es sich hier um Anrufe in betrügerischer Absicht handelt, zeigt auch ein Blick auf die offizielle Homepage der Firma Microsoft. Dort wird erklärt, dass Microsoft unter keinen Umständen unaufgefordert Telefonanrufe durchführt oder Mails verschickt, in denen irgendwelche Leistungen bei einem Endverbraucher angeboten werden.

