Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.09.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Gegen die Leitplanke gefahren

Ein 49-Jähriger prallte am Dienstagnachmittag mit seinem Auto auf der Bundesstraße 27 bei Neckarsulm gegen eine Leitplanke. Gegen 14.15 Uhr kam der Mann mit seinem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte auf einer Länge von circa 40 Metern die Leitplanke. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.500 Euro. Sekundenschlaf könnte die Ursache des Unfalls gewesen sein. Der 49-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Bad Friedrichshall: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Mittwoch mit einem Fahrzeug ein in Bad Friedrichshall geparktes Auto. Zwischen 10.45 Uhr und 11 Uhr streifte er oder sie beim Ein- oder Ausparken mit einem Fahrzeug den auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße geparkten Opel Insignia. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter, anstatt sich um den Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern.

Am Dienstagabend oder in der Nacht auf Mittwoch verursachte ebenfalls ein Unbekannter oder Unbekannte einen Unfall und fuhr davon. Er oder sie touchierte mit einem Fahrzeug einen in der Bahnhofstraße am Fahrbahnrand geparkten KIA Ceed. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin fuhr jedoch davon und gab sich nicht zu erkennen. Durch den Zusammenprall entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Zeugen, die Angaben zu den beiden Unfallfluchten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Brackenheim: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen einer Unfallflucht in Brackenheim. Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Mittwoch mit einem Fahrzeug eine Parkplatzsperre in der Zwingergasse. Zwischen 16.15 Uhr und 19 Uhr prallte er oder sie beim Rangieren mit einem Fahrzeug gegen die Metallsperre. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, flüchtete er oder sie. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Schwaigern: Einbruchsversuch in eine Wohnung

Einbrecher versuchten zwischen vergangener Woche Mittwoch und dieser Woche Mittwoch in eine Wohnung einzudringen. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu dem Haus in der Gemminger Straße. An der Tür zur Wohnung manipulierten sie die Schließanlage und versuchten zudem durch Hebeln ins Innere zu gelangen. Die Tür hielt stand woraufhin die Unbekannten die Flucht ergriffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich beim Polizeiposten Leintal unter der Telefonnummer 07138 810630 zu melden.

Heilbronn: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Unbekannte stiegen am Dienstagnachmittag in eine Wohnung in Heilbronn ein. Zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher unbemerkt Zutritt zu einer Wohnung in der Oststraße. Im Inneren durchwühlten sie das Inventar und entwendeten diverse Gegenstände. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74794444, zu melden.

Heilbronn: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad

Eine 59-Jährige stieß am Mittwoch mit ihrem Pkw mit einem Fahrradfahrer im Heilbronn zusammen. Die Frau fuhr gegen 8 Uhr aus einer Zufahrt zu Wohngebäuden auf die John-F.-Kennedy-Straße ein. Hierbei übersah sie vermutlich den bereits auf der Straße fahrenden 51-Jährigen mit seinem Rad. Die beiden Fahrzeug kollidierten, wodurch der Radler zu Fall kam. Durch den Sturz wurde der Mann leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Heilbronn: Schlägerei

Am Mittwochabend meldeten Zeugen eine Schlägerei im Bereich der Frankfurter Straße in Heilbronn. Bei der Auseinandersetzung gegen 20.30 Uhr sollen sich circa 20 Personen gegenseitig geschlagen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Auseinandersetzung, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 7479444 zu melden.

Heilbronn: Betrunken unterwegs

Mit mehr als 1,6 Promille war ein 39-Jähriger mit seinem Auto in Heilbronn unterwegs. Gegen 20 Uhr befuhr der Mann mit seinem Audi A3 die Leintalstraße in Richtung Leingarten. Hierbei kontrollierten Polizeibeamte den Fahrer mit seinem Gefährt. Während der Überprüfung stellten sie fest, dass der 39-Jährige deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest bestätigte dies.

Knapp fünf Stunden später schlängelte sich ein betrunkener Jugendlicher mit seinem Fahrrad durch die Straßen. Der 16-jährige Radfahrer fuhr dabei ohne Beleuchtung auf der Bundesstraße 293 zwischen Leingarten und Böckingen. Hierbei lenkte er sein Zweirad in Schlangenlinien, sodass ein Autofahrer und ein Kraftradfahrer behindert wurden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte ein Alkoholtest mehr als 1,2 Promille an.

Beide Personen mussten jeweils nach den Kontrollen zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Beide müssen sich nun wegen der Trunkenheit verantworten.

Lauffen: Motorradfahrer übersehen - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Autofahrer übersah offenbar am Mittwochabend einen Motorradfahrer, woraufhin dieser abbremsen musste und stürzte. Gegen 17 Uhr war der 17-jährige Kraftradfahrer auf der Landesstraße 1103 aus Richtung Lauffen am Neckar in Richtung Meimsheim unterwegs. An der Abzweigung zu Kreisstraße 2074 musste der Jugendliche sein Kleinkraftrad, um einen Zusammenstoß mit einem aus der Kreisstraße auf die Straße einfahrenden Pkw zu verhindern, schlagartig abbremsen. Durch die Vollbremsung kam er zu Fall und stürzte. Dabei wurde der 17-Jährige verletzt. Die Polizei sucht nun zur Klärung der Geschehnisse Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Bad Rappenau-Bonfeld: Wahlplakate entwendet

Unbekannte entwendeten bereits am 30. August mehrere Wahlplakate im Bereich Bad Rappenau-Bonfeld. Gegen 17 Uhr machte sich eine Frau an den Plakaten an der Einmündung der Kreisstraße 2141 zu der Landesstraße 1107 zu schaffen. Anschließend nahm die Person die Plakate mit und stieg in einen silberfarbenen Kleinwagen, der direkt auf der Landesstraße stand und den Verkehr behinderte, ein. Der Fahrer, der in dem Wagen wartete, beschleunigte daraufhin den Wagen und fuhr davon. Die Frau wurde wie folgt beschrieben:

- circa 30 bis 40 Jahre alt - circa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß - offenes und schulterlanges Haar - unter anderem bekleidet mit einem Rock

Hierbei handelt es sich um kein Kavaliersdelikt, sondern um eine Straftat, die auch strafrechtlich verfolgt wird. Zeugen, die Angaben zu der Frau oder dem Fahrer und dem silberfarbenen Kleinwagen machen können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1044444, zu wenden.

