POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.09.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Bödigheim: Graffitis an Feuerwehrgerätehaus gesprüht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden Graffitis auf ein Rolltor des Bödigheimer Feuerwehrgerätehauses gesprüht. Ein Unbekannter sprühte mit bräunlicher Farbe zwei unleserliche Schriftzüge auf das neue Rolltor der Feuerwehr im Hausemer Weg. Die Kosten für die Reinigung werden auf circa 200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281 9040 entgegen.

Mosbach: Geparkten VW beschädigt und geflüchtet

Am Freitagabend wurde in Mosbach ein geparkter VW beschädigt. Der Besitzer hatte seinen EOS gegen 20.15 Uhr auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Hauptstraße geparkt. Als er circa eine Stunde später wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine Beschädigung im Bereich der rechten Frontstoßstange fest. Vermutlich wurde der Pkw von einem anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz beschädigt. Der Unfallverursacher ist unerkannt geflüchtet, der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter Telefon 06261 8090 entgegen.

Obrigheim: Vermeintlicher Gasaustritt

Am Dienstagabend wurde ein vermeintliches Gasleck in Obrigheim gemeldet. Der Anrufer hatte gegen 17.30 Uhr Gasgeruch bei der Neckarhalle Am Park festgestellt. Die freiwillige Feuerwehr Obrigheim/Haßmersheim rückte mit 25 Mann und fünf Fahrzeugen an und stellte vor Ort fest, dass eine Firma mit Arbeiten am Bodenbelag der Halle beschäftigt war. Die dabei verwendeten Lösungsmittel und Farben hatten den Geruch verursacht und den Alarm ausgelöst.

