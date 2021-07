Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gestürzter, alkoholisierter Fahrradfahrer

Herxheim (ots)

Während der Unfallaufnahme im Südring gegen 21:30 Uhr am 10. Juli konnten bei einem 52-jährigen Radfahrer aus der VG Herxheim Hinweise auf eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Dem Mann wurde Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin, dass auch die alkoholisierte Teilnahme am Straßenverkehr als Radfahrer Konsequenzen für die Fahrerlaubnis für Kraftfahrzeuge haben kann.

