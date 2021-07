Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrszeichen beschädigt und weg

Bad Bergzabern (ots)

Innerhalb der letzten paar Tage wurde augenscheinlich durch einen LKW ein Verkehrszeichen in der Auffahrt von der Bundesstraße 427 zur Bundesstraße 38, Bereich des SBK, umgerissen. Der Verursacher entfernte sich bisher unerkannt und ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser muss durch die Straßenmeisterei Annweiler überprüft und behoben werden. Vermutlich ist er vierstellig. Beschädigt wurde eine Warnbake und ein Verkehrszeichen für die vorgeschriebene Vorbeifahrt, sowie die Halterung und der Sockel.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343/93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell