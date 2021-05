Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Autofahrerin wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt - zwei Mal Totalschaden

Freiburg (ots)

Eine 27-jährige Autofahrerin hat sich am Mittwochmorgen, 26.05.2021, bei einem Verkehrsunfall auf der L 169 bei Stühlingen-Bettmaringen leicht verletzt. Gegen 08:25 Uhr hatte ein 61-jähriger Audi-Fahrer die Absicht, die bevorrechtigte Landstraße aus einem Feldweg zur K 6593 nach Bettmaringen zu queren. Dabei stieß er mit dem VW der Frau zusammen, die auf der Landstraße in Richtung Stühlingen unterwegs war. Die Autofahrerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. An beiden Autos dürften Totalschäden entstanden sein. Die Schadenshöhe liegt bei insgesamt ca. 17500 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

