Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Verletzten

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Am Freitag, 09.07.2021 gegen 15:10 Uhr missachtete eine 33-Jährige mit ihrem Pkw BMW in der Staatsstraße in Edesheim beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden Pkw VW, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 70-jährige Fahrzeugführer und dessen 76-jährige Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20000EUR. Es kam kurzzeitig zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell