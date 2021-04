Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Speyer (ots)

Gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen hat am Mittwoch um 18:45 Uhr ein 18-Jähriger Rollerfahrer in Römerberg. Nachdem die Beamten ein schwarzes Versicherungskennzeichen von 2020 an dem Piaggio feststellten, kontrollierten sie den jungen Fahrer in der Germersheimer Straße. Aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell