Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Pedelecfahrer

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Am Freitag, 09.07.2021 gegen 06:55 Uhr befuhr ein 29-jähriger Südpfälzer mit seinem Pedelec verbotswidrig die Weinstraße in Maikammer entgegen der Fahrtrichtung. Im Kreuzungsbereich zur Sankt-Martiner-Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Hyundai eines 45-jährigen Südpfälzers, wobei der Radfahrer auf den Pkw stürzte und sich leicht verletzte. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell