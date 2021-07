Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Krad-Fahrer leicht verletzt

Völkersweiler (ots)

Eine 82 Jahre alte PKW-Fahrerin befuhr am Samstag, gg. 15:00 Uhr, die Landstraße 494 in Fahrtrichtung Völkersweiler. Hierbei kam ihr der 59 Jahre alte Krad-Fahrer entgegen. In der Vorbeifahrt streife die PKW-Fahrerin vermutlich aufgrund Abweichen vom Rechtsfahrgebot den Krad-Fahrer am Arm und Fahrzeug. Dieser konnte einen Sturz vermeiden, zog sich jedoch leichte Verletzungen am linken Arm zu. Er wurde durch RTW ins Krankenhaus verbracht, wo er später jedoch wieder entlassen werden konnte. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 300.-, bei der Verursacherin von ca. 1000.-.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343/93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

