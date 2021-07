Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW beschädigt und einfach weitergefahren

Bad Bergzabern (ots)

Am Samstag, den 10.07.21, zw. 07.00-07:30 Uhr, wurde ein in der Steinfelder Straße abgestellter PKW, Peugeot 206 mit SÜW-Kennzeichen, durch ein vorbeifahrendes Wohnmobil beschädigt. Hierbei wurde die Fahrerseite am geparkten PKW eingedrückt/verschürft. Der Schaden dürfte bei 750-1000EUR liegen. Beim Verursacher soll es sich um ein Wohnmobil mit KA-Kennzeichen gehandelt haben.

