Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Autofahrer kommt von Straße ab

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 52-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag in Alstätte. Der Enscheder war gegen 00.30 Uhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße 17 in Richtung Buurse (NL) unterwegs, als sein Fahrzeug ausgangs einer Rechtskurve nach rechts von der regennassen Straße abkam und sich überschlug. Aus dem auf dem Dach liegenden Wagen konnte sich der Niederländer selbstständig befreien. Eine Ersthelferin kümmerte sich um den Mann. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell