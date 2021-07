Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - GPS-Gerät von zwei Traktoren entwendet

Raesfeld (ots)

Erneut haben Unbekannte die Steuerungstechnik von Traktoren gestohlen. Die Diebe montierten in der Nacht zum Mittwoch die hochwertigen GPS-Systeme an zwei Fahrzeugen ab, die auf dem Grundstück eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Straße Lanzenhagen in Raesfeld gestanden hatten. Zu einer ähnlich gelagerten Tat ist es in der gleichen Nacht wie berichtet auch in Borken gekommen. Hinweise erbittet die Kripo unter Tel. (02861) 9000.

Die Polizei rät vor dem Hintergrund der aktuellen Fälle dazu, derartige GPS-Geräte nach Möglichkeit nicht am Fahrzeug zurückzulassen.

