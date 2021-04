Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Warburg - Zeugen gesucht

Warburg (ots)

Nach einem Einbruch in eine Veranstaltungshalle in Warburg sucht die Polizei dringend Zeugen.

Am Samstag, 24. April, wurde zwischen 15 und 16 Uhr in das Gebäude am Wachtelpfad (Ecke Hüffertstraße) eingebrochen. Durch das gewaltsame Eindringen in das Gebäude und Vandalismus entstand Sachschaden, außerdem wurde ein Teil einer Musikanlage entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 05641/78800 zu melden. /ell

