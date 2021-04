Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kettenbagger gestohlen

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kettenbagger gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein knapp drei Jahre alter Kompaktkettenbagger eines Landschaftsgärtners ist in der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, sieben Uhr, aus der Echterdinger Dieselstraße gestohlen worden. Der ordnungsgemäß verschlossene Bagger der Marke Wacker Neuson, Typ ET 18, wurde von bislang unbekannten Tätern vermutlich aufgebrochen und vom nördlichen Rand des Stadtteils über einen Feldweg bis zu einer Behelfsauffahrt am Echterdinger Ei gefahren. Dort wurde er wahrscheinlich auf einen größeren Lastwagen verladen und abtransportiert. Der Wert der selbstfahrenden Arbeitsmaschine beträgt etwa 20.000 Euro. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/90377-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell