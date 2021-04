Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorfahrt genommen - zwei Verletzte

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Vorfahrtsunfall an der Waschmühle sind am Mittwoch zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 59-jährige Autofahrerin wollte kurz vor 17:30 Uhr von der Morlauterer Straße nach links in die Galappmühler Straße abbiegen. Weil die Frau nicht auf den entgegenkommenden Wagen einer 25-Jährigen achtete, kollidierten die Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Die bevorrechtigte Fahrerin und eine Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 7.000 Euro. |erf

