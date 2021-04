Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Garage und Parkscheinautomaten beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Sprayer haben in der Nacht zum Mittwoch in der Papiermühlstraße Graffiti an ein Garagentor und an einen Parkscheinautomaten gesprüht. Mit schwarzer Farbe brachten die Täter ein sogenanntes Tag an. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

