POL-PPWP: Verlorene Karte schnell sperren lassen!

Kaiserslautern (ots)

Wie wichtig es ist, seine EC-Karte schnellstmöglich sperren zu lassen, wenn man sie verloren hat, musste ein Mann aus dem Stadtgebiet diese Woche "lernen". Der 32-Jährige meldete sich am Mittwochabend bei der Polizei und zeigte einen Betrug zu seinem Nachteil an.

Demnach hatte er am vergangenen Wochenende seine EC-Karte in Kaiserslautern verloren. Am Mittwoch stellte er beim Online-Banking mehrere unbefugte Abbuchungen von seinem Konto fest. Der unbekannte Finder der Karte nutzte das "Zahlmittel" schon elfmal, um an Zigarettenautomaten an Zigaretten zu kommen.

Die Polizei veranlasste sofort im Auftrag des 32-Jährigen eine Sperrung der EC-Karte. Die Ermittlungen nach dem "unehrlichen Finder" laufen - auf ihn wartet eine Strafanzeige. |cri

