Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Keine Wertgegenstände im Auto zurücklassen!

Kaiserslautern (ots)

Ein Firmenfahrzeug ist in der Nacht zu Mittwoch im St.-Quentin-Ring zum Ziel von Autoaufbrechern geworden. Die Unbekannten schlugen zwischen 17 und 8.15 Uhr an dem Transporter, der auf einem Hotel-Parkplatz abgestellt war, eine Seitenscheibe mit einem Stein ein. Abgesehen hatten es die Täter auf Bargeld, das - von außen gut sichtbar - in der Mittelkonsole des Fahrzeugs lag. Beute: mehrere hundert Euro. Sachschaden: ebenfalls mehrere hundert Euro.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo zu melden. |cri

