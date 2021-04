Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendiebstahl

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann ist am Mittwochmittag in der Pariser Straße beim Ladendiebstahl erwischt worden. Da der 39-Jährige sich verdächtig verhielt, wurde der Ladendetektiv auf ihn aufmerksam und folgte ihm durch den Laden. Der Ladendetektiv beobachtete wie der Mann eine Bluetooth-Box aus der Verpackung nahm und diese in seine Jacke steckte. Den leeren Karton ließ er im Regal liegen. Auf seinem weiteren Weg durch den Laden entnahm er noch eine Powerbank aus der Verpackung. Diese steckte er ebenfalls ein. Die Verpackung ließ er im Regal zurück. Anschließend passierte er den Kassenbereich und wollte den Laden verlassen. Der Ladendetektiv hielt ihn bis zum Eintreffen der Streife fest. Der 39-Jährige kann mit einer Strafanzeige rechnen. Ein Hausverbot in dem betroffenen Laden wurde ihm direkt vor Ort ausgesprochen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell