Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrolle

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Mittwochabend eine Verkehrskontrolle mit Lasermessung am Gelterswoog durchgeführt. Gemessen wurden die Fahrzeuge von Kaiserslautern-Hohenecken kommend in Richtung Gelterswoog. Erlaubt sind dort 70 Stundenkilometer. Mit Tempo 99 war ein Autofahrer Spitzenreiter war ein Autofahrer mit Tempo 99. Auf den Mann kommen ein Bußgeld und ein Eintrag ins Flensburger Verkehrszentralregister zu. In den den drei Stunden der Kontrolle handelten sich weitere 18 Fahrer Bußgelder durch zu schnelles Fahren oder Handy am Steuer ein. Drei Fahrern wurden zusätzlich Mängelberichte wegen Defekten an ihren Autos oder weil sie die notwendigen Papiere nicht dabei hatten ausgestellt. |elz

